Через “схеми на гуманітарці” держава втрачає щотижня близько 50 млн грн, а щороку - понад 2 млрд грн

Міністерство соціальної політики ініціює зміни до нормативно-правових актів, які спрямовані припинити “схеми на гуманітарці”, через які бюджет втрачає мільярди гривень щороку. В свою чергу, це покращить контроль за потраплянням гуманітарної допомоги адресно тим, хто її реально потребує.

Про це на брифінгу у четвер, 26 грудня, сказав Олег Коваль, заступник Міністра соціальної політики України.

“Сьогодні діють такі правила, що будь-який благодійний фонд, що знаходиться у реєстрі, може без митного огляду під виглядом гуманітарної допомоги перетнути кордон та завезти на склад усе, що завгодно. Згодом ми бачимо цю продукцію на секонд-хендах чи дорогих бутіках. Держава через недоотримання митних платежів втрачає до 50 млн грн щотижня та понад 2 млрд грн щороку. Міністерство соціальної політики не може навіть скласти протокол, коли таке трапляється. Тому ми координуємо роботу з ДФС, щоб відновити митний огляд гуманітарної допомоги”, – сказав Олег Коваль.

За словами заступника Міністра, Мінсоцполітики розробило ряд змін до нормативно-правових актів, які посилять контроль за гуманітарними вантажами, зокрема:

- заборону на ввезення вживаного одягу та взуття крім одягу спецпризначення для військових, медиків, надзвичайників, тощо,

- запровадження подачі документів про визнання вантажу гуманітарним за 2 тижні перед перетином кордону,

- запровадження обов’язкового митного огляду вантажу перед перетином кордону з конкретизацією ваги та в розрізі кількості найменувань,

- залучення соціальних працівників для контролю за розподілом гуманітарної допомоги отримувачам,

- розширення підстав для виключення недобросовісних фондів з реєстрів та заборону їхнім засновникам провозити гуманітарні вантажі, тощо.

“Нещодавно ми перевірили з чиновниками Донецької ОДА 54 зі 100 набувачів 22 тонного гуманітарного вантажу, де кожен мав отримати по 200 кг вантажу. Але 27 осіб про неї не чули, семеро отримали по 10 кг, а 20 телефонів не існують. Тому перед нами є два завдання - щоб гуманітарною допомогою були забезпечені українці, які її потребують, та щоб бізнес сплачував податки, а не ухилявся від них. Ефект вже є - якщо раніше нам приходило 150 листів на визнання вантажу гуманітарним щотижня,- то тепер - 30. Люди розуміють, що щось змінюється і що ми з цим миритись не будемо” , - підсумував Олег Коваль.

Міністерство соцiальної політики України