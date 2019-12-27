Уряд дозволив пільговикам переходити на готівкову форму виплат у будь-який час

З 1 січня 2020 року пільгові категорії українців матимуть право у будь-який час подати заяву про перехід на монетизовану (готівкову грошову) форму виплат на житлово-комунальні послуги. Тобто Мінсоцполітики скасовує обмеження, яке не дозволяло українцям податися за “монетизацією” після 15 жовтня (на опалювальний період) і 15 травня (на неопалювальний період).

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 27 грудня.

“Раніше українські пільговики могли отримувати монетизовані виплати лише якщо подали відповідну заяву до старту опалювального сезону, тобто до 15 жовтня, то відтепер вони можуть зробити це у будь-який момент”, - заявила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

Реалізація прийнятої Урядом постанови матиме вплив на інтереси громадян, які отримують житлові субсидії, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, суб’єктів господарювання.

Міністерство соцiальної політики України