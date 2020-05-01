Олексій Гончарук: Один із пріоритетів державної політики – благополуччя дітей

Діти повинні виховуватись в родинах, або умовах максимально наближених до сімейних, у благополучному, доброзичливому середовищі, де дбають про їх потреби та інтереси. Інтернатна система виховання буде реформована. Все це є важливим пріоритетом у Програмі діяльності Уряду на наступні роки.

«Уряд має абсолютно реалістичний план – за чотири роки зменшити кількість інтернатів. Сімейні форми виховання повинні бути максимально наближені до умов батьківського піклування», - сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Починаючи вже з 2020 року Уряд забезпечить розвиток соціальних послуг на рівні територіальних громад, що передбачено Законом України «Про соціальні послуги». Зокрема це:

підготовка працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечення функціонування органів, закладів та служб, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії жорстокому поводженню, у тому числі домашньому насильству по відношенню до дітей;

утворення в кожній об’єднаній територіальній громаді служби у справах дітей як гаранта захисту прав дітей на відповідній території;

посилення відповідальності батьків за життя, здоров’я та розвиток дітей, організація надання їм допомоги у вихованні дітей;

впровадження механізмів підтримки малолітніх та неповнолітніх батьків;

вдосконалення роботи судової гілки влади, зокрема, запровадження спеціалізації суддів щодо розгляду сімейних справ або створення сімейних судів; розроблення змін до цивільного процесуального законодавства щодо скорочення строків розгляду справ, що виникають з сімейних правовідносин;

реформування існуючих сімейних форм виховання відповідно до європейських стандартів (єдині підходи до створення, функціонування сімей, які добровільно взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, визначення обґрунтованої кількості дітей в них, введення спеціалізації таких сімей);

підвищення державної допомоги на дітей в сімейних формах виховання, грошового забезпечення осіб, які добровільно взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, тощо.

Нагадаємо, що у 2019 році Міністерством соціальної політики за співпраці з місцевою владою вдалося забезпечити житлом 313 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За словами Міністра соціальної політики Юлії Соколовської, нинішні показники у два рази перевищують минулорічні.

«У 2019 році ми забезпечили житлом 1962 дитини. При цьому в 2018 році цей показник складав 829, а в 2017 – 468 квартир. Тобто це зростання у понад два рази», - підкреслила Юлія Соколовська.

Довідково

У вересні 2019 року затверджено Програму діяльності Кабінету Міністрів. Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Тепер їх деталізовано - по кожній з 78 цих цілей опублікована концепція та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.

Уряд робить свою роботу ще більш прозорою - документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи по кожній з концепцій можуть дати зворотний зв'язок.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України