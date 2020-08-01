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Уряд підтримує сім’ї, які опинились в складних життєвих умовах

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Для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, Урядом запроваджується своєчасна професійна допомога спрямована на швидкий вихід з кризової ситуації.

«Для допомоги таким сім’ям, Уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи. Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя», - прокоментував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Уряд змінює підходи у допомозі сім'ям у складних життєвих обставинах і робить особливий акцент на попередження потрапляння українців у такі ситуації. Мова йде про більшу кількість фахівців соціальної роботи, запровадження принципу «гроші ходять за людиною» - коли нарахування коштів буде відбуватися напряму, а також про новий механізм соціальних виплат - який передбачає перехід від субвенції до програми за усіма виплатами.

«Для Міністерства соціальної політики знаходити та прибирати причини, а не боротися лише із наслідками - це ключ до вирішення багатьох соціальних проблем. Ми маємо підтримувати людей, які реально цього потребують – ефективно та прозоро», – наголосила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Нагадуємо, ефективна адресна соціальна підтримка сімей, які опинились в складних життєвих обставинах передбачена Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Її затверджено у вересні 2019 року. Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Їх деталізовано - по кожній з 78 цих цілей Програми опублікована концепція та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.

Уряд робить свою роботу ще більш прозорою - документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи по кожній з концепцій можуть дати зворотний зв'язок.

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