Мінімальна заробітна плата в Україні вперше за 12 років перевищила "мінімалку" в Росії та Білорусі

З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4723 грн (майже $200) - це більше за аналогічні показники в інших країнах колишнього СНД, наприклад Росії та Білорусі.

Про це заступник Міністра соціальної політики України Наталія Ненюченко написала на своїй сторінці у мережі Facebook.

“З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить – 4723 гривень (майже 200 $). Тобто ми вперше з 2008 року випередили наших сусідів Росію та Білорусь”, - зазначила Наталія Ненюченко.

За словами заступниці Міністра, в Росії мінімальна заробітна плата зараз складає 12130 рублів, що становить 196 доларів, а в Білорусі - 375 білоруських рублів - а це 178 доларів. “Фактично, Україна стає дедалі конкурентоспроможнішим роботодавцем – а, отже, у наших співвітчизників зовсім скоро не буде економічних причин покидати рідні домівки і їхати на заробітки закордон у пошуках кращої долі”, - наголосила Наталія Ненюченко.

Як нагадала заступниця Міністра, станом на 1 січня 2016 року українська мінімалка відставала на 20 доларів від мінімалки Білорусі та майже вдвічі - на 60 доларів від мінімальної зарплати в Росії. Тому нинішні показники – результат наполегливої роботи української влади з часів Революції Гідності. “Уряд кожного дня працює над тим, щоб українці відчули позитивні зрушення у державі уже сьогодні. Наведені вище показники – яскраве свідчення того, що ми рухаємося у вірному напрямі”, - резюмувала Наталія Ненюченко.

Міністерство соцiальної політики України