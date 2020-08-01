Мінсоцполітики збирає пропозиції громадськості щодо Програми дій Уряду у сфері соціальної політики

Міністерство соціальної політики почало збирати пропозиції громадськості щодо державних політик, напрацьованих у відповідності до Програми діяльності Уряду. Мова іде про ідеї, зауваження та пропозиції українців до проектів концепцій, напрацьованих Міністерством у відповідності до Програми діяльності Уряду, яка була затверджена парламентом у жовтні 2019 року.

Про це на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook написала міністр соціальної політики Юлія Соколовська .

“Сьогодні ми презентуємо проекти концепцій державних політик, які конкретизують досягнення цілей у нашій частині. Оскільки ми працюємо для вас, нам важлива ваша думка щодо цих пропозицій. Найкращі ідеї ми як завжди врахуємо у фінальному документі”, - наголосила Юлія Соколовська.

За словами очільниці відомства, свої пропозиції та відгуки кожен може надіслати за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , або залишити їх безпосередньо на сайті , після попередньої авторизації.

Дедлайн подачі пропозицій - 18:00 15 січня 2020 року

Нагадаємо, що відповідно до Програми діяльності Уряду, у Мінсоцполітики є 4 основних напрями роботи:

✅Гідний рівень життя, підтримки та догляду осіб з інвалідністю.

✅Виховання дітей у формах виховання, наближених до сімейних.

✅Допомога сім’ям у складних життєвих обставинах, яка спрямована на швидкий вихід із кризи.

✅Достойне та активне життя людей похилого віку.

Міністерство соцiальної політики України