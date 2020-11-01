5% жінок у селах стикались з насильством у сім’ї протягом року - про це свідчать дані комплексного дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, що проводила Програма розвитку ООН в Україні. Міністерство соціальної політики виготовило соціальну рекламу, метою якої є привернення уваги щодо проблем жінок сільської місцевості та подолання гендерних стереотипів.

Згідно даних опитування Програми розвитку ООН в Україні:

36% жінок не беруть участі у вирішенні проблем свого села.

5% жінок у селах стикались з насильством у сім'ї протягом року.

48% жінок у селах не мають доступу до медичних послуг у пішій доступності.

26% жінок у селах хотіли б підвищити освітній рівень, однак не мають можливості.

Тому Міністерство соціальної політики виготовило соціальну рекламу “Ти - джерело змін!”, щоб привернути увагу до проблем дискримінації за ознакою статі, зокрема у сільській місцевості через постійну зайнятість по домогосподарству та страх перед стереотипами.

Довідково:

Соціальну рекламу відзнято на виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273.

Очікується, що трансляція відеоролика на центральних та регіональних телеканалах країни сприятиме підвищенню рівня поінформованості населення щодо прихованої дискримінації та активізує жінок для подолання пов’язаних з цим проблем.

Міністерство соцiальної політики України