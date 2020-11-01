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Мінсоцполітики продовжує боротьбу зі “схемами на гуманітарці” і виключило 79 організацій зі списку отримувачів гумдопомоги

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Міністерство соціальної політики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій.

“Це рішення було прийнято на підставі рекомендацій Робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, оскільки зазначені отримувачі в порушення ст.11 Закону України “Про гуманітарну допомогу” не подали звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги”, - зазначив заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль.

За словами заступника Міністра, неподання цих звітів може свідчити, що вантажі не дійшли до кінцевих отримувачів, а могли бути спрямовані на отримання прибутку зазначеними організаціями (оскільки за наявною інформацією, речі із вантажів “гуманітарної допомоги” інколи продаються в магазинах та бутіках – замість того, щоб їх безкоштовно роздавали людям).

Загалом в Україні в Єдиному державному реєстрі до сьогоднішнього дня було 1416 організацій-отримувачів гуманітарної допомоги. “Ми будемо ретельно слідкувати за їхньої діяльністю у правовому полі під час надання вантажам статусу “гуманітарної допомоги”. Тому що час “схем на гуманітарці” пройшов. Гуманітарна допомога – це вантажі, які українці повинні отримувати БЕЗКОШТОВНО”, - резюмував Олег Коваль.

Міністерство соцiальної політики України

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