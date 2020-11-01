В перші дні нового року Мінсоцполітики спрямувало 4,1 млрд грн на виплату соціальних допомог

З 1 по 8 січня Міністерство соціальної політики спрямувало в регіони 4,1 млрд грн на виплату соціальних допомог населенню. Гроші підуть за новим механізм фінансування соціальних виплат (бюджетна програма замість субвенцій), що дозволить видавати гроші населенню набагато швидше.

Про це заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив під час робочої поїздки в Полтавську область.

“Відповідно до заявок обласних державних адміністрацій, гроші були перераховані в регіони – а саме: місцевим органам соціального захисту населення, які наразі здійснюють виплати населенню через банки і пошту. Таким чином, вже найближчими днями одержувачі виплат можуть очікувати на відповідні виплати. В перспективі це рішення щодо зміни механізму фінансування соціальних виплат – коли змінено джерело фінансування з субвенції регіонам на відповідні бюджетні програми - дозволить громадянам отримувати кошти ще на декілька днів раніше”, - наголосив Віталій Музиченко.

Нагадаємо, що з 1 січня 2020 року Міністерство соціальної політики отримало від Міністерства фінансів контроль за частиною виплат населенню і перетворило їх із субвенцій на бюджетні програми.

За словами заступника Міністра, відповідні зміни дозволять:

- скоротити шлях проходження коштів з державного бюджету до одержувачів соціальних допомог, пільг та субсидій;

- вчасно реагувати на потреби населення;

- спростити процедури адміністрування цих видатків (наприклад, при перерозподілі видатків між регіонами (у зв’язку з переміщенням сімей/осіб тощо) не потрібно буде приймати рішення Уряду щодо перерозподілу коштів між регіонами, що раніше могло займати кілька місяців !

“Завдяки прийнятим рішенням, з 2020 року Мінсоцполітики зможе перерозподіляти відповідні видатки за 1-3 дні” – підкреслив Віталій Музиченко.

Міністерство соцiальної політики України