Зараз основними країнами експлуатації громадян України є Росія та Україна, - Сергій Ніжинський

”Зараз основними країнами експлуатації громадян України є Росія – 290 та Україна – 255 громадян”, - про це заявив заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.

Внаслідок російської збройної агресії проти України, що призвело до окупації частини територій Донецької та Луганської областей, постійно порушуються права українців.

Заступник Міністра поінформував, що починаючи з 2015 року громадяни України масово потерпають від втягнення їх у військовий конфлікт, зокрема чоловіків експлуатують для розвантаження боєприпасів, риття окопів, розмінування територій, жінок ґвалтують, а дітей використовують як живий щит, продають, здають у жебракування, дівчаток використовують у секс-індустрії тощо.

”На жаль тенденція втягнення громадян України у збройні конфлікти зберігає свої позиції та продовжує існувати”, - наголосив він.

Сергій Ніжинський нагадав, що 29 грудня 2019 року під патронатом Президента України Володимира Зеленського на підконтрольну територію України було повернуто 76 українців, які з 2015 року утримувалися на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), зокрема 12 військовослужбовців та 64 цивільних громадян.

”Така подія є вкрай важливою для України, яка відстоює права своїх громадян та бореться за мир та спокій на тимчасово окупованих територіях України”, - наголосив посадовець.

”На сьогоднішній день основними ключовими задачами для Міністерства як національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми є боротьба з причинами торгівлі людьми, що базується, перш за все, на інформаційно-роз’яснювальній роботі держави з метою попередження потрапляння українців у торгівлю людьми”, - сказав Сергій Ніжинський.

Він звернувися до всіх українців, та, перш за все, звільнених полонених: ”Довіртеся державі та зверніться за допомогою, і вона подбає про вас”.

Міністерство соцiальної політики України