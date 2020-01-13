Уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі по 200 тисяч гривень, – Олексій Гончарук

Уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Страшний біль від трагедії ніколи не мине. Ми щиро співчуваємо родинам і близьким загиблих. Держава надасть всебічну підтримку і допомогу, зокрема юридичну та фінансову», - зазначив Глава Уряду.

Крім того, за словами Прем’єр-міністра України, авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати родинам членів екіпажу.

«Наші дипломати вже працюють за всіма методами, які є в міжнародному правовому полі, щоби домогтися компенсацій від іранської сторони, - повідомив Олексій Гончарук. - Розумію, що жодні компенсації не втамують цього болю, але Україна відстоює справедливість».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України