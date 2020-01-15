Вища зарплата та додатковий мільйон легальних робочих місць - перспективи ухвалення законопроекту “Про працю”

Експерти, представники міністерства та працівники різних галузей економіки в форматі міжрегіонального телемосту обговорили нові можливості для захисту робочих прав українців, які надає законопроект "Про працю".

Зростання кількості офіційних робочих місць з вищою оплатою, простіше працевлаштування та комфортні умови роботи – основні орієнтири нового законопроекту «Про працю», розробленого в рамках комплексної реформи зайнятості в Україні.

Як наголосив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, лише 50 відсотків працездатних українців працюють легально. В країні зберігається високий запит на офіційні робочі місця, які цілком реально створити після ухвалення законопроекту. Він також наголосив, що законопроект має на меті вивести трудові відносини у легальну площину.

«Ми плануємо до 2024 року створити додатковий 1 млн легальних робочих місць. За ці 5 років розраховуємо скоротити рівень безробіття майже вдвічі - до 5%. Держава має допомагати людям легше та швидше знаходити роботу - не за чотири місяці, як це відбувається зараз, а до двох. Українці вже давно заслуговують на достойний заробіток та комфортні умови праці - настав час зробити це разом», - коментує Міністр пріоритетні напрямки законодавчих змін в галузі працевлаштування.

Під час заходу йшлося про основні нововведення законопроекту, зокрема:

перехід на виключно письмову форму фіксації трудових відносин;

запровадження 7 видів трудових договорів, а також гнучкого режиму роботи, що сприятиме легалізації сучасних умов співпраці, як-то фрілансу, дистанційної роботи та інших;

запровадження матеріальної компенсації в розмірі від 1 до 6 зарплат в разі звільнення працівника за бажанням роботодавця замість існуючих прецедентів надуманого вивільнення працівників без жодних фінансових компенсацій.

Крім того, було спростовано головні чутки стосовно документа щодо легалізації примусової і понаднормової роботи, ліквідації пільг для вагітних та жінок з дітьми, зменшення ролі профспілок. Законопроект навпаки спрямовує нововведення на захист прав працівників.

Права вагітних та тих, хто знаходиться у відпустці по догляду за дитиною – залишаються і будуть захищені. Можливості людей з інвалідністю та пенсіонерів розширюються. Вони зможуть працювати дистанційно або за гнучким графіком, отримати легальне працевлаштування та соціальні гарантії, а також страховий стаж для пенсії. Молодь отримує можливість працювати легально завдяки застосуванню учнівських трудових договорів. Права щодо відпусток та лікарняних зберігаються. Зберігається тривалість робочого тижня у 40 годин. Трудовий стаж зберігається, він нікуди не зникне через застосування електронної форми трудових книжок. Профспілки залишаються і надалі будуть працювати.

Публічні обговорення законопроекту триватимуть і надалі у форматі прес-заходів, а також зустрічей з представниками профільних професійних асоціацій, роботодавців та профільних експертів.

Проект Закону України «Про працю» спростування міфів за посиланням http://bit.ly/373DZb7

Докладно про проект закону: http://labor.me.gov.ua/

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України