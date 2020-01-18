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Розвиток системи соціального захисту сприятиме інтеграції національних спільнот у громаду, – Сергій Ніжинський

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„Розвиток системи соціального захисту сприятиме інтеграції національних спільнот у громаду,” – цю важливу тезу підкреслив заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на зустрічі з представниками Офісу Ради Європи, національних меншин та експертами для обговорення проблемних питань організації соціального посередництва у громадах 15 січня 2020 року.

Сергій Ніжинський наголосив на тому, що саме реалізація дієвої політики з питань соціального захисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції національних спільнот у громаду.

Заступник Міністра висловив глибоке переконання у тому, що лише завдяки спільним зусиллям Уряду, органів місцевого самоврядування та структур громадянського суспільства можна вирішити соціальні проблеми національних спільнот в Україні.

Так, досвід реалізації соціальних програм Ради Європи, зокрема програм щодо ромських соціальних посередників, що напрацьовувався з 2011 року, був врахований при розробці двох державних стандартів – державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації), державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів.

Також було впроваджено низку навчальних програм для отримання додаткових спеціалізованих знань і навичок з питань соціального посередництва для соціальних працівників, спеціалістів з питань міжетнічних комунікацій.

Учасники зустрічі наголосили на необхідності вивчення питання запровадження інституту міжетнічного посередника, зважаючи на нагальні проблеми інтеграції національних спільнот, у тому числі в місцях їх компактного проживання.

За результатами обговорення домовлено про створення на базі Міністерства соціальної політики робочої групи з питань соціальної інтеграції національних спільнот та проведення засідання з питань міжетнічної інтеграції у березні поточного року.

Міністерство соцiальної політики України

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