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У 2020 році Мінсоцполітики планує розширити проект “соціальна громада” на всю Україну

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Пілотний проект “соціальна громада”, який Міністерство соціальної політики тестувало у 2019 році у близько 40 ОТГ, буде масштабовано на всю країну.

Про це Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявила в ході робочої поїздки у Запорізьку область.

“За час тестування проекту у 2019 році система довела свою ефективність і показала, що комп’ютерна програма “соціальна громада”, яка забезпечує електронний обмін даними, набагато спрощує і пришвидшує обмін та опрацювання інформації. Проект успішно пройшов тестування, тому у 2020 році ми починаємо його поетапне масштабування на всю Україну”, - підкреслила Юлія Соколовська.

За словами очільниці відомства, з 2020 року Міністерство соціальної політики починає активну роботу щодо наближення соціальних сервісів до людей. “Мова йде не лише про розширення соціальної громади”, а й про створення фронт-офісів із прийому документів в ОТГ по всій країні, а також закупівлю техніки для них”, - наголосила Юлія Соколовська.

Запорізька область входить у ТОП-5 областей України за темпами децентралізації. Зараз в області створено 64 об’єднаних територіальних громади, що покриває фактично 80% території області.

Міністерство соцiальної політики України

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