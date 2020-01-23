Оприлюднено результати оцінки чисельності наявного населення України

23 січня Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет разом з командою презентував оцінку чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року.

За оприлюдненими даними, чисельність наявного населення України складає 37 млн 289 тис. осіб.

“Ці дані, на жаль, не враховують населення, що наразі перебуває на окупованих територіях. Це, звичайно ж, не означає, що ми забули про наших громадян, що залишаються там”, - зазначили спікери.

Основними перевагами оцінки чисельності наявного населення є те, що вона не потребує витрачання великих коштів і може проводитись з більшою періодичністю, ніж традиційний перепис. Потенційно вона має більш рівномірне охоплення всіх верств населення незалежно від соціального статусу.

Оцінка чисельності була проведена 3 методами:

- комбінований (дані мобільних операторів (отримано кількість номерів телефонів, якими користувалися клієнти протягом лютого-березня 2019 року) + дані статистичного обстеження домогосподарств (отримали дані по кількості карток на одного користувача мобільного зв’язку, а також відсоток користувачів мобільного зв’язку серед населення для кожної вікової групи та регіонів + дані реєстрів (люди віком 60 +, що одержують пенсію, а також діти до 14 років);

комбінований (дані статево-вікової структури населення + дані реєстрів (вираховувалися частки населення за статево-віковою структурою за даними Держстата та визначалася чисельність осіб віком 60+ з урахуванням пенсіонерів із ОРДЛО, які приїжджають по пенсії. Після чого дані щодо чисельності осіб віком 60+ екстраполювалися на дані статево-вікової структури);

реєстровий (дані Державного реєстру фізичних осіб (визначалася загальна кількість зареєстрованих громадян у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з урахуванням тих, хто відмовився від номера (РНОКПП) і тих хто помер + визначення активності (По кожному РНОКПП відбувалася перевірка щодо отримання громадянином будь-яких доходів, пенсій, звернень до інших державних установ для оформлення громадянином субсидій та/або закордонного паспорта + дані демографічних показників і міграції (до цієї кількості осіб додано дані щодо чисельності дітей, які вижили та міграційне сальдо разом із кількістю іноземних громадян, що перебувають на території України).

Беручи приклад з інших країн, які шукають шляхи як зробити перепис більш ефективним та якісним, Дмитро Дубілет повідомив, що в його подальших планах вивчити можливість проведення реєстрового або комбінованого перепису населення.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Дубілет повідомив, що проведення оцінки чисельності наявного населення є одним з його топ-проектів та заощадить 2-3 млрд грн до бюджету 2020 року.

Над проектом працювали: Дмитро Дубілет - Міністр Кабінету Міністрів; Володимир Саріогло - завідувач відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України; Ігор Вернер - Голова Державної служби статистики України; Костянтин Пацера - Голова компанії Analytical Boutique; Марія Данюк - головний редактор проекту “РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах”; Павло Полікарчук - керівник проекту “РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах”; Олег Чертов - завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Великий внесок в реалізацію проекту внесли мобільні оператори Київстар, Vodafone, Lifecell.

Служба Міністра Кабінету Міністрів України