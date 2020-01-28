Наша мета - навести лад із посвідченнями "чорнобильців", - Олег Коваль

”Наша мета - навести лад та вдосконалити процедуру заміни посвідчень постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи”, - заявив заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль під час робочої наради щодо ефективності діяльності регіональних комісій з визначення та підтвердження статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка відбулась у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

В нараді взяли участь народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій.

В ході наради заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль наголосив, що міністерство, враховуючи численні звернення громадських об’єднань чорнобильців і окремих громадян, стосовно незадовільної роботи регіональних комісій, здійснює постійний моніторинг стану виконання регіональними комісіями рішення Уряду щодо заміни посвідчень.

На сьогодні за оперативною інформацією, регіональними комісіями вже розглянуто 81 229 особових справ та проведено заміну близько 60 % посвідчень.

В той же час, встановлено, що деякі регіональні комісії проводять заміну посвідчень автоматично, без розгляду особових справ”, - наголосив Олег Коваль.

Заступник Міністра звернув увагу всіх присутніх на важливості доукомплектування особових справ необхідними первинними документами при заміні посвідчень.

Міністерство соцiальної політики України