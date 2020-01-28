З першого квітня в Україні запровадять електронний лікарняний, - Олег Коваль

З першого квітня 2020 року в Україні планується запровадити електронний лікарняний.

Про це заступник Міністра соціальної політики Олег Коваль заявив під час пресбрифінгу “Розвиток державних фондів соціального страхування: проблеми та перспективи”.

“З 1 квітня в Україні з’являться електронні лікарняні. Це буде перший етап, але цей крок дозволить навести лад у системі та продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування. Нам потрібні незворотні зміни, які покращать ситуацію у системі соціального страхування України”, - наголосив Олег Коваль.

За словами заступника Міністра соціальної політики, електронний лікарняний принесе більше прозорості та відкритості у процес видачі лікарняних. “Цей крок передбачає автоматизацію процесів та дає можливість відслідкувати весь процес оформлення лікарняного: кожен лікар, який видає лікарняний повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Інформація через реєстр в Пенсійному Фонді буде автоматично передана у Фонд соціального страхування – в установі одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію – оскільки є платником єдиного соціального внеску. Весь процес буде прозорим”, - підкреслив Олег Коваль.

Серед запобіжників та гарантій прозорості у системі електронних лікарняних Олег Коваль назвав такі пункти:

1. Кожен лікарняний повинен бути підписаний електронним цифровим підписом - тобто ми запровадимо персональну відповідальність лікаря, який видав цей документ

2. Електронний обіг дасть можливість відслідкувати, чи лікарняний видав профільний лікар: у нас часті випадки, коли лікарі дають документи щодо хвороб, які не відповідають їхньому профілю, а це – потенційні корупційні ризики

3. Ми зможемо боротися та відслідковувати потенційні “схеми”, коли “на лікарняний” іде половина співробітників підприємства, які по факту продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування

Як резюмумав Олег Коваль, перший етап впровадження електронного лікарняного стане можливим завдяки старту проекту e-Health, головним розпорядником якого є Міністерство охорони здоров’я.

Міністерство соцiальної політики України