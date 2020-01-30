Уряд передасть більше 155 тисяч іграшок дитбудинкам, лікарням та сім’ям, що потребують соціального захисту

Уряд прийняв рішення про безоплатну передачу більше 155 тисяч дитячих іграшок дитячим будинкам, лікарням, дітям військових та сім’ям, що потребують соціального захисту.

Мова йде про 23 тонни (155 тисяч) іграшок, які знаходяться на складах Нової митниці в Одесі і від яких відмовився попередній власник.

Всі необхідні перевірки з безпечності іграшок будуть проведені найближчим часом до того, як їх передадуть дітям у відповідні установи.

Таке рішення Урядом прийнято з метою ефективного розпорядження товарами на підставі підпункту 3 пункту 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України