Олексій Гончарук: У січні та лютому люди мають отримати знижену вартість платіжок, як і в грудні

У січні та лютому люди мають отримати так само знижену вартість платіжок, як в грудні. Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА. Він закликав місцеву владу активніше застосовувати надані Урядом інструменти щодо зниження суми в платіжках на тепло і гарячу воду.

“За грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% меншою. Проте опалювальний сезон ще триває. Тож у січні та лютому місцева влада ще має докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло”, — сказав Олексій Гончарук.

Він додав, що всі необхідні механізми для цього Уряд надав.

«Зараз ціна газу об’єктивно нижча, ніж за аналогічний період минулого року, що є результатом прозорого ринкового ціноутворення. Дякую місцевій владі в тих областях, де відбулося перерахування тарифів. На сьогодні урядовим механізмом перерахунку скористалися 143 підприємства у 21 області та Києві. Ті представники на місцях, які досі цього не зробили — закликаю активно долучитись до процесу», - наголосив Глава Уряду.

Олексій Гончарук доручив Міністерству розвитку громад та територій надати фахівцям на місцях методологічну підтримку, контролювати ситуацію та забезпечити розв'язання проблемних питань у разі їх виникнення.

Нагадаємо, що перерахунки цін на теплопостачання стали можливими завдяки прийнятій постанові Уряду №1082 24 грудня 2019 року. Дане рішення ухвалене на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, яким надано місцевій владі інструмент для зменшення суми в платіжці за тепло і гарячу воду до 30%.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України