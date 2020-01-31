Діти мають жити в сім'ях. Уряд реформує систему інтернатів, - Олексій Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук разом з Міністром соціальної політики Юлією Соколовською відвідали дитячий будинок сімейного типу в Житомирській області. На його купівлю в листопаді минулого року Уряд виділив 1,1 млн грн.

Будинок придбали в грудні минулого року для родини Ободзінських. Ольга з чоловіком виховують трьох рідних братів — Андрія, Владислава та Дмитра. Ще двох — рідних брата та сестру найближчим часом органи опіки також передадуть на виховання Ободзінським.

«У листопаді минулого року ми виділили гроші на купівлю цього будинку. Вже в грудні спільними зусиллями Міністерства соцполітики та місцевої влади Житомирщини цей будинок фактично передано родині Ободзінських. Це лише один з прикладів того, як ми плануємо реформувати радянську інтернатну систему», — сказав Олексій Гончарук.

В інтернатах по Україні все ще живуть і навчаються 100 тисяч українських дітей. На утримання інтернатів держава щороку виділяє близько 12 млрд грн, на дитину в середньому виходить близько 10 тис. грн у місяць.

«Зараз із грошей, які держава виділяє на утримання дітей в інтернатах, безпосередньо на дитину витрачається лише 15%, решта 85% — це зарплата персоналу і комунальні видатки інтернатів. Ми витрачаємо гроші максимально неефективно, і наш Уряд цю ситуацію змінить», — сказав Олексій Гончарук.

За словами Прем’єр-міністра, дитячі будинки сімейного типу — це приклад того, як має бути реформована інтернатна система. Сьогодні в Україні їх існує всього 1153 таких будинків. Завдання місцевої влади на 2020 рік – реалізувати урядову стратегію в цій сфері, і зробити так, щоб перші 10% дітей залишили інтернати та знайшли сім’ї.

Нагадаємо, Уряд збільшив виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання, до 2,5 та 3,5 (для дітей з інвалідністю) прожиткових мінімумів на дитину.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України