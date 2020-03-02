Олексій Гончарук: Термомодернізація будинків – реальний спосіб зменшити платіжку за опалення

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук оглянув один із житлових будинків, де провели заходи з термомодернізації під час робочої поїздки в Житомир.

«Результат термомодернізації — мешканці енергоефективного будинку сплачують за опалення в середньому вдвічі менше, ніж мешканці сусіднього будинку. В середньому за двокімнатну квартиру в енергоефективному будинку мешканці сплачують 677 грн, їх сусіди на тій же вулиці в будинку, що потребує термомодернізації — 1211 грн», — сказав Олексій Гончарук.

У термомодернізованому будинку замінили вікна на енергоефективні, вхідні двері, двері в тамбурі, двері у напівпідвальних приміщеннях, провели теплоізоляцію будинку. В цілому на енергоефективні заходи витратили 889 тис. грн. Значну частину цих грошей компенсували з державного (285 тис. грн), міського (267 тис. грн) та обласного бюджетів (8 тис. грн).

Загалом Житомирська область входить у десятку регіонів за кількістю та сумою кредитів, залучених у заходи енергоефективності. З 2015 року в область залучено понад 14,3 тис. кредитів на 322,5 млн грн у заходи термомодернізації. В тому числі залучено майже 72 млн грн для 226 ОСББ — це третина всіх об’єднань багатоквартирних будинків області.

Житомир також входить у число 31 місто України, які виявили бажання взяти участь в пілотному проекті Уряду з термомодернізації багатоквартирних будинків. У 2020 році на повну потужність запрацює Фонд енергоефективності за новим принципом: «згори-донизу». Вагому роль в організації та виконанні проекту будуть відігравати муніципалітети.

Щоб взяти участь у проекті мешканці будинку повинні надати свою згоду на загальних зборах на участь у програмі та виплатити частину вартості проекту після його закінчення, коли матимуть реальну економію в платіжках.

«Мета Уряду – зробити так, щоб витрати людей на комунальні послуги були не більше 15% сімейного бюджету. Найефективніший спосіб знизити витрати – підвищити енергоефективність будівель. У платіжці дві складові – ціна тепла й обсяг споживання. Суттєво зменшити споживання можна коштом енергоефективних заходів. Економія від 25% до 60% тепла — веде до зменшення суми у платіжці», - наголосив Глава Уряду.

Довідково

В Україні 180 тис. багатоквартирних будинків, більшість – не енергоефективних.

Статутний капітал Фонду енергоефективності вже складає 2,7 млрд гривень. У держбюджеті на 2020 рік додатково передбачено 1,6 млрд грн.

Крім того, у 2020 р. Уряд виділив 400 млн грн на співфінансування «теплих кредитів» для населення та ОСББ на енергоефективність: утеплення будинків, встановлення індивідуальних теплових пунктів, лічильників, заміни вікон. До 70% ці витрати компенсовуватиме Уряд. Також додаткове відшкодування за заходи з енергоефективності передбачаються від місцевої влади.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України