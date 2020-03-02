Перерахунок розміру пільг та субсидій через відокремлення послуги з розподілу газу відбудеться в лютому автоматично

У лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично – без потреби додатково звернення громадян за січень і лютий 2020 року.

«Через те, що НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня - отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу, адже відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» це є складовою оплати комунальних послуг. Через те, що відповідні рішення НКРЕКП вступили в силу лише з початку року, ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року. Звертаємо увагу, що відповідне донарахування буде здійснено без додаткової необхідності звернення громадян», - сказав заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Міністерство соціальної політики України