Олексій Гончарук: Уряд запустив Програму "Доступних кредитів 5-7-9%" під рекордно низький відсоток

3 лютого 2020 року, Уряд дав старт Державній програмі “Доступні кредити 5-7-9%”. Ця Програма передбачена для створення і розширення власного мікро- та малого бізнесу під рекордно низький відсоток — 5, 7 або 9% на суму до 1,5 млн грн строком до 5 років.

Презентуючи Програму, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав, що ця Програма для тих, хто давно мріяв про свій маленький бізнес, але досі не наважувався на це з різних причин.

“Уряд працює над тим, щоб вартість кредитів знижувалась, і ми вже маємо певні успіхи. За останні шість місяців вартість кредитів у банках істотно зменшилась, але для масштабних змін Уряд прийняв рішення компенсувати частини відсоткової ставки таким чином, щоб людина фактично змогла отримати кредит під 5-7-9 відсотків в залежності від того, яку кількість робочих місць буде створювати нова справа. Для нас важливо надати підприємцям більше ресурсів, більше свободи і більше можливостей”, — сказав Олексій Гончарук.

У 2020 році Уряд вже виділив на Програму 2 млрд грн. За рік це дозволить видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місць і залучити близько 2 млрд грн внутрішніх інвестицій у сферу малого бізнесу.

“Опитування показують, що однією з найбільших перепон для розвитку мікро та малих підприємців є відсутність доступного фінансування, ставки для них є вищими, а вимоги до застави більшими. Державна програма “Доступні кредити 5-7-9%” покликана розв'язувати цю проблему. Держава має підтримати українців у їх прагненні ставати власниками бізнесу та виробництва тут в Україні”, - сказала у своєму виступі Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов додав, що для розвитку та підтримки бізнесу Україна вже має потужну екосистему, новим компонентом якої стала Програма доступних кредитів 5-7-9%: «Основними її складовими є інформація, інноваційність та фінанси - фундаментальні ресурси для бізнесу. Рішення, що пропонує вся ця система загалом чи окремі її компоненти, будуть корисні як новачку, так і вже досвідченому підприємцю».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України