Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей для забезпечення їх оздоровлення та відпочинку

На черговому засіданні Кабінету Міністрів України 5 лютого 2020 року за ініціативи Міністерства соціальної політики прийнято постанову, що передбачає розширення переліку категорій дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, для забезпечення їх оздоровлення та відпочинку.

Про це повідомила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

За словами очільниці міністерства, до переліку пільгових категорій дітей включено:

- дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків,

- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи,

- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

„Питання оздоровлення дітей пільгових категорій знаходяться на особливому контролі керівництва Мінсоцполітики. Ми намагаємося робити все, щоб якомога більше дітей, які дійсно потребують державної підтримки, отримали оздоровчі послуги та можливість відпочити за рахунок коштів державного бюджету у дитячих центрах „Артек” та „Молода гвардія”, – зазначила Юлія Соколовська.

Міністр соціальної політики підкреслила, що соціальний захист дітей є одним із пріоритетів, окреслених у Програмі діяльності Уряду.

Довідково:

Станом на 31.12.2019 забезпечено оздоровленням та відпочинком 1 987 773 дітей (49,6 % від загальної чисельності дітей шкільного віку), з них:

оздоровленням – 625 833 дитини (15,6 % від загальної чисельності);

відпочинком – 1 361 940 дітей (34 % від загальної чисельності).

Щодо оздоровлення дітей пільгових категорій:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 41 437 осіб або 80,9 % від загальної кількості цієї категорії;

- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – 1 347 осіб або 75,5 % від загальної кількості цієї категорії;

- дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту – 32 особи або 42,1 % від загальної кількості цієї категорії;

- дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків – 313 осіб або 51 % від загальної кількості цієї категорії;

- дітей з інвалідністю – 39 463 особи або 51,4 % від загальної кількості цієї категорії;

- дітей з багатодітних сімей – 277 036 осіб або 49,4 % від загальної кількості цієї категорії;

- дітей з малозабезпечених сімей – 93 978 осіб або 46,5 % від загальної кількості цієї категорії;

- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – 66 481 особа або 66,7 % від загальної кількості цієї категорії.

Міністерство соцiальної політики України