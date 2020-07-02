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Олексій Гончарук: Уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування

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Уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування. Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Дійсно правильно буде, щоб людина отримувала платіжки за ці дві послуги одним документом. Рішення про розділення платіжок ухвалює незалежний регулятор — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тому ми звернулись до них щодо оптимізації цього питання», — сказав Олексій Гончарук.

Він пояснив, що через анбандлінг, тобто розділення послуг з надання газу та його транспортування, люди отримують дві платіжки, відповідно до європейських норм.

Але сукупна сума двох платіжок, за словами Прем’єр-міністра, все одно менша, ніж сума однієї платіжки в минулому році.

Це, зокрема, стало можливим завдяки злагодженій роботі Президента, Уряду та Верховної Ради: «Ми в рекордно короткий термін запустили процедуру анбандлінгу, завдяки ухваленому депутатами відповідного закону. Це дало нам можливість завершити перемовини з європейцями, росіянами. Як результат — ціна на газ цієї зими абсолютно нижча, ніж могла би бути, якби не було нового газового контракту. Цю роботу оцінюють у тому числі міжнародні партнери».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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