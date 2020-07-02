Олексій Гончарук: Уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування

Уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування. Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Дійсно правильно буде, щоб людина отримувала платіжки за ці дві послуги одним документом. Рішення про розділення платіжок ухвалює незалежний регулятор — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тому ми звернулись до них щодо оптимізації цього питання», — сказав Олексій Гончарук.

Він пояснив, що через анбандлінг, тобто розділення послуг з надання газу та його транспортування, люди отримують дві платіжки, відповідно до європейських норм.

Але сукупна сума двох платіжок, за словами Прем’єр-міністра, все одно менша, ніж сума однієї платіжки в минулому році.

Це, зокрема, стало можливим завдяки злагодженій роботі Президента, Уряду та Верховної Ради: «Ми в рекордно короткий термін запустили процедуру анбандлінгу, завдяки ухваленому депутатами відповідного закону. Це дало нам можливість завершити перемовини з європейцями, росіянами. Як результат — ціна на газ цієї зими абсолютно нижча, ніж могла би бути, якби не було нового газового контракту. Цю роботу оцінюють у тому числі міжнародні партнери».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України