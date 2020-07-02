5 лютого стартував набір на безкоштовне навчання сучасним професіям у IT сфері для людей з інвалідністю

Міністерство соціальної політики разом з Громадською організацією “Прометеус” та Асоціацією «Інформаційні технології України» започаткувало соціальний проект "Ти можеш усе! Можливості безмежні!".

Мета проекту - надати безкоштовні можливості навчання затребуваним професіям у сфері IT для людей з інвалідністю і після успішного тестування та отримання сертифікатів прийняти участь у конкурсах на вакантні посади у провідних IT компаніях України.

За словами Міністра соціальної політики Юлії Соколовської, “завдяки цьому проекту люди з інвалідністю зможуть пройти якісне навчання і отримати престижну затребувану на ринку професію у IT сфері за гідну платню”.

“Наша мета - дати можливість цим людям жити новим життям, забезпечувати себе та родину. Для цього наші партнери створили курси, де провідні ментори з IT-компаній та викладачі провідних українських вишів будуть навчати їх затребуваних IT професій. Це дасть змогу зменшити різницю в оплаті праці для людей з інвалідністю та без, і значно покращить їх соціальний статус”, - наголосила очільниця міністерства.

Проект триватиме наступні півроку у кілька етапів: з 5 лютого 2020 року відбуватиметься реєстрація охочих взяти участь у проекті. Бажаючі можуть вже реєструватись на https://education.msp.gov.ua/ . Під час реєстрації учасники мають обрати обов’язкові два курси та кілька (від одного до трьох) додаткових, за власним бажанням.

Навчання розпочнеться з 5 березня 2020 року. Навчальний процес відбуватиметься протягом 14 тижнів, ще тиждень на складання тестів і отримання сертифікатів, а далі - конкурси на вакантні посади.

Організаційні питання стосовно навчання, курсів, термінів, умов - можна відправляти на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Що стосується технічних питань, будь ласка, надсилайте повідомлення на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Міністерство соцiальної політики України