Уряд спрямував 2,2 млрд гривень на зарплати вчителям

Уряд спрямував додатково 2,2 млрд гривень для виплати заробітних плат вчителям. Так, виплата коштів педагогам вперше буде здійснюватися із розрахунку реальної кількості учнів, а не за торішніми даними. Це рішення було прийняте сьогодні, 12 лютого 2020 року, на засіданні Кабінету Міністрів України.

«Зараз ми вперше за 4 роки при розрахунку кількості коштів на зарплати вчителів врахували дані не минулого, а цього навчального року. Оскільки у формулу, за якою розраховується заробітна плата, закладається показник наповнюваності класу, ці дані суттєво впливають на формування бюджету. Гроші, які ми зараз «докинули» на місця, не вплинуть на ставку чи обов’язкові виплати. Однак вони дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність та премії», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Завдяки цим коштам:

бюджети міст обласного значення збільшаться на 933,6 млн

районні бюджети збільшаться на 588,4 млн

бюджети об’єднаних територіальних громад збільшаться на 712,3 млн

«Хочу підкреслити, що це рішення ніяк не вплине на вчителів, яким міська влада й до цього виплачувала усі надбавки та премії. До таких міст, наприклад, належить Київ. Разом з тим, ми маємо намір змінити підхід до виплати зарплати вчителям, збільшивши базову ставку. Я переконана, що це зробить професію вчителя більш захищеною і створить запобіжники для місцевої влади, яка часто маніпулює надбавками серед працівників-бюджетників», – додала Міністр.

Міністерство освіти і науки України