13. 02. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Олексій Гончарук: Добровольці матимуть пільги та соцгарантії як учасники бойових дій

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Добровольці, які брали безпосередню участь в АТО, зможуть отримати статус учасника бойових дій.

Кабінет Міністрів визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу учасника бойових дій. До цього подекуди учасники добровольчих формувань були вимушені в судах доводити, що захищали країну на сході України.

«Це відновлення справедливості. Добровольці матимуть пільги та соцгарантії як учасники бойових дій. Також вони зможуть отримати державну соціальну підтримку, отримати допомогу щодо соціальної та професійної адаптації після повернення з військової служби», - прокоментував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2020 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  