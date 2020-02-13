Олексій Гончарук: Добровольці матимуть пільги та соцгарантії як учасники бойових дій

Добровольці, які брали безпосередню участь в АТО, зможуть отримати статус учасника бойових дій.

Кабінет Міністрів визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу учасника бойових дій. До цього подекуди учасники добровольчих формувань були вимушені в судах доводити, що захищали країну на сході України.

«Це відновлення справедливості. Добровольці матимуть пільги та соцгарантії як учасники бойових дій. Також вони зможуть отримати державну соціальну підтримку, отримати допомогу щодо соціальної та професійної адаптації після повернення з військової служби», - прокоментував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України