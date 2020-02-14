Олексій Гончарук: Новоспечені батьки витрачатимуть 20 хвилин замість 2 тижнів на 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини

Новоспечені батьки витрачатимуть 20 хвилин замість 2 тижнів на 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини. Про це сьогодні під час презентації запуску послуги єМалятко у Києві сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Якщо раніше потрібно було вистояти у чергах 11 інстанцій, подати 37 документів - зараз 15 хвилин та всього 1 заява просто в пологовому. Це зручно, швидко та доступно для всіх. Схожі сервіси в деяких країнах об’єднали тільки 3-5 послуг в 1. Ми перші, хто об’єднав одразу 10 послуг в одну», - зазначив Олексій Гончарук.

Глава Уряду привітав одну з молодих пар у пологовому будинку, які у День закоханих стали батьками, та вручив їм свідоцтво про народження дитини.

«Наша мета – зручні сервіси для громадян. Щоб вони могли економити свій час та ресурси і не витрачати їх на бюрократичні процедури. Українці, які тільки стали батьками, мають приділяти дорогоцінний час малюкові, а не витрачати його на черги в адмінустановах. Запуск послуги єМалятко - це початок нового формату стосунків між українцями та державою», - підкреслив Олексій Гончарук.

Є-Малятко запускається у тестовому режимі поступово по всій Україні — наразі ця послуга доступна у Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі. У столиці відсьогодні 14 пологових будинків приєдналися до проекту. Також єМалятко скоро з’явиться онлайн на порталі «Дія».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України