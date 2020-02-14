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Заступник Міністра соціальної політики Сергій Ніжинський презентував школярам сервіс 15-47 для жертв домашнього насильства

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14 лютого 2020 року Заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський відвідав школу/ліцей № 208, що у Дніпровському районі міста Києва, де презентував „гарячу лінію” для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Заступник Міністра поспілкувався з дітьми 5-7 класів та поінформував, що сервіс цілодобово доступний за номером 15-47, дзвінки є безкоштовними зі стаціонарних та мобільних телефонів, анонімними та конфіденційними.

Сергій Ніжинський акцентував увагу школярів на тому, що вони можуть звертатися на гарячу лінію не тільки у випадках домашнього насильства, а також при загрозі його вчинення.

За словами заступника Міністра, говорили про протидію насильству у сім’ях, випадки і приклади цього явища у школах, та як діяти в таких ситуаціях дітям та вчителям.

Сергій Ніжинський пояснив підліткам, що на „гарячій лінії” не тільки проводяться інформаційні, психологічні та юридичні консультації, зокрема, щодо соціальних послуг для жертв насильства, а й надається психологічна допомога потерпілим від домашнього насильства дітям, жінкам, чоловікам.

Заступник Міністра наголосив на необхідності проведення широкої інформаційної кампанії з метою запобігання та боротьби з домашнім насильством для потенційних соціальних груп ризику.

Міністерство соцiальної політики України

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