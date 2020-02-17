Термомодернізація будинків - пріоритет на цей рік, - Олексій Гончарук

«Для того, щоби наступної зими платіжки у людей були меншими, нам треба вже зараз вкладати кошти в термомодернізацію . У деяких містах «до ручки» доведена інфраструктура, яка втрачає більш ніж 60 відсотків тепла, а за це платять українці. Цей безлад ми припинимо», - сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в прямому ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Цей рік ми по максимуму використаємо для того, щоб навести лад в інфраструктурі та розпочати масштабну програму термомодернізації», - додав Олексій Гончарук.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України