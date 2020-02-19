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Понад мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримають щорічну грошову допомогу

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Понад мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримають щорічну разову грошову допомогу до 5 травня у 2020 році у розмірі від 570 грн до 4120 грн.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів „Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і „Про жертви нацистських переслідувань”, прийнятою Урядом на засіданні 19 лютого 2020 року.

„Одноразову грошову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань збільшено порівняно з минулим роком”, - зазначила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Допомогу отримають 1 003 333 осіб, на це в Держбюджеті передбачено понад 1,3 млрд грн.

Довідково

Рішенням Уряду встановлено розмір виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2020 році, що становить:

- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 4 120 гривень, II групи – 3 640 гривень, III групи – 3 160 гривень;

- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 390 гривень;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 120 гривень;

- членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 900 гривень;

- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 570 гривень.

Міністерство соціальної політики України

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