Уряд створить нові робочі місця та забезпечить зростання промислового виробництва

9 лютого на своєму засіданні Кабінет Міністрів України створив Координаційний центр з питань промисловості. Головне завдання Координаційного центру – забезпечити зростання промислового виробництва, створення нових робочих місць.

До складу Координаційного центру увійшли представники центральних органів виконавчої влади - Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінекоенерго, Державної податкової і Державної митної служб, Держстату. Координаційний центр очолить Прем'єр-міністр України.

Задачами Координаційного центру є координація дій Уряду, Верховної Ради України, бізнесу для розроблення дієвих механізмів промислової політики, реагування та уникнення кризових ситуацій у промисловості.

Координаційний центр створений для посилення співпраці із представниками промисловості задля вирішення нагальних проблем галузі.

Створення Координаційного центру з питань промисловості підтримали представники Антимонопольного комітету, Національного банку України, Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, промислових підприємств, галузевих асоціацій, об’єднань, представницьких органів (Укрметалургпром, Укрлегпром, Укравіабуд, Укрмашбуд, МЕТІНВЕСТ, Аграрний союз тощо), міжнародні експерти та представники міжнародних організацій та установ в Україні, незалежні експерти і представники громадських об’єднань та неурядових організацій (Укрпромзовнішекспертиза тощо).

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України