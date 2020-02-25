Розвиток соціальних послуг на рівні громад є одним із пріоритетів Мінсоцполітики

Розвиток соціальних послуг на рівні територіальних громад є одним із пріоритетів Міністерства соціальної політики.

Мінсоцполітики підтримує і закликає розвивати практику надання соціальних послуг об’єднаними територіальними громадами.

Такі соціальні послуги мають базуватися на двох основних принципах – це індивідуальний підхід до кожного випадку та комплексність під час вирішення складної життєвої ситуації.

Одним зі зразкових випадків таких послуг стався в Великомостівській ОТГ.

Соціальний працівник звернула увагу, що в одному з сіл ОТГ у занедбаному будинку живе самотня мати з 4 дітьми. Діти майже не відвідували школу та була загроза, що їх заберуть, тому після розмови з матір’ю, було прийнято рішення про проведення оцінювання потреб сім’ї у соціальних послугах.

Центром було прийнято рішення щодо необхідності надати допомогу самотній матері з метою її соціалізації, збереження сім’ї та залишення дітей з біологічною матір’ю, забезпечення нормальних умов проживання для сім’ї.

Було проведено ґрунтовну роз’яснювальну та психологічну роботу з матір’ю, був залучений староста та жителі села для відновлення старого будинку, також було проведено роботу з місцевою школою, щоб діти повернулися до навчання, знайшли допомогу у благодійників для забезпечення безкоштовним харчування дітей у школі, залучили місцевого лікаря, щоб вона допомагала самотній матері правильно підбирати продукти харчування для дітей.

За рік надання комплексних соціальних послуг у самотньої матері встановилася довіра та співпраця з соцпрацівниками Центру ОТГ, діти залишилися з матір’ю та відвідують школу, поліпшилися умови проживання та якість життя сім’ї.

Територіальна громада через спільні зусилля змогла допомогти самотній матері та сприяла її соціалізації.

Міністерство соцiальної політики України