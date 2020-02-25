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Мінсоцполітики та Офіс Генпрокурора викриває корупцію у сфері забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклув

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Міністерство соціальної політики активізує співпрацю з Офісом Генерального прокурора з викриття схем та зловживань у сфері забезпечення житлом дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це заступник Міністра соціальної політики Олег Коваль заявив на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook.

„Упродовж 2018-2019 років ОГП встановила численні факти неналежного використання коштів, неповного забезпечення прав дітей, а також невжиття достатніх заходів до збереження житла, яке передається або вже належить дітям. Серед порушників – чиновники як місцевого, так і центрального рівня”,- поінформував Олег Коваль.

Заступник Міністра вважає ситуацію неприпустимою, особливо на фоні того, що команда Мінсоцполітики зробила усе можливе для виділення додаткових коштів на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: у 2019 році було придбано 1971 квартиру, що фактично у два рази більше за показники попереднього року - 829 квартир.

За словами Олега Коваля, серед найтиповіших порушень:
- зволікання зі створенням комісій, які визначають обсяг потрібних коштів;
- завищення вартості будівництва або придбаного для дітей житла;
- неналежне обстеження житла;
- недотримання вимог щодо мінімальних розмірів загальної та житлової площі на особу;
- порушення черговості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які вже стоять на “квартирному” обліку,
- відсутність роботи із недопущення відчуження та перепродажу куплених квартир.

„Внаслідок такої бездіяльності кошти залишаються невикористаними, а права дітей – незахищеними”, - підкреслив Олег Коваль.

Заступник Міністра запевнив, що Мінсоцполітики буде перевіряти кожне придбане житло і за потреби залучатиме правоохоронні органи.

Міністерство соцiальної політики України

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