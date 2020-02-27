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Мінсоцполітики: Уряд посилює соціальні гарантії осіб з інвалідністю

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Уряд схвалив зміни до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Законопроект, розроблений Мінсоцполітики, схвалено Кабінетом Міністрів під час засідання 26 лютого 2020 року.

"Цей законопроект спрямовано на посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю,” - наголосила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

За словами очільниці Мінсоцполітики, це рішення сприятиме подальшій інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство та підвищенню доступності до інфраструктурних об’єктів.

Законопроектом, зокрема, передбачено першочергове обслуговування у будь-яких касах транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Проект Закону підготовлено на виконання Указу Президента України від 03.12.2019 № 875 "Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю".

Міністерство соціальної політики України

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