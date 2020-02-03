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Мінсоцполітики виступає за створення реєстру добросовісних роботодавців

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Міністерство соціальної політики виступає за створення реєстру добросовісних роботодавців.

Про це заявив заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський у своєму інтерв’ю Інтернет-виданню "Цензор.net".

«На сайті Мінсоцполітики є перелік компаній, які отримали ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, проте нами ініційовано створення реєстру добросовісних роботодавців»,- наголосив заступник Міністра.

За словами Сергія Ніжинського, для пошуку інформації про компанію необхідно ввести назву компанії і тоді можна побачити, чи є вона в чорному списку, чи по ній зафіксовано якісь правопорушення, чи вона фігурувала у скандалах, скаргах – тобто по ній дається вся інформація саме з огляду на порушення норм трудового законодавства.

«І коли людина це бачить, вона вже подумає двічі, звертатися в цю компанію чи ні»,- підкреслив заступник Міністра.

Сергій Ніжинський зауважив, що розміщення інформації на офіційному веб-сайті сприятиме збільшенню довіри громадян, що буде певним превентивним засобом у боротьбі з торгівлею людьми.

Міністерство соціальної політики України

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