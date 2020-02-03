02. 03. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Юлія Соколовська представила стратегію зростання пенсій

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська представила стратегію зростання пенсій.

«Індексація пенсій буде! А разом з нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда та депутатський корпус розробили за дорученням Президента Володимира Зеленського! Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат – уже до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн!», - розповіла про поетапне зростання виплат для українських пенсіонерів очільниця відомства.

За словами Юлії Соколовської, підвищення здійснюватиметься у декілька етапів. “Спочатку найстарші люди віком від 80 років. З урахуванням індексації уже в цьому році їхні пенсії у середньому зростуть на 700 грн/місяць. Далі - від 78, ще через рік - від 75 років тощо”, - наголосила Міністр.

Як підкреслила Юлія Соколовська, в Уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, в результаті якої пенсія щороку зростатиме для всіх.

За словами Міністра, зростання пенсій відбуватиметься зокрема за рахунок індексації: “Це плановий і закладений у бюджеті перерахунок! Наш Уряд запланував це на вересень. У середньому та за рахунок індексації розмір пенсії зросте на 216 грн/місяць в 2020 році”.

“Крім того, якщо Парламент підтримає законопроект Мінсоцполітики №2494, то уже починаючи з цього місяця одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу – на догляд! Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 грн!”, - додала Юлія Соколовська.

Міністерство соціальної політики України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< березня 2020 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          