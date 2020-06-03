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Підвищення рівня пенсійного забезпечення – першочергове завдання Мінсоцполітики

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Прийшов час віддати належне пенсіонерам, силами яких розбудовувалася економіка нашої країни”, - відзначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна під час першої зустрічі з колективом Міністерства.

За словами Міністра, першочергове завдання, яке зараз стоїть перед Міністерством, – проведення індексації пенсій та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні.

Міністр доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей та активно включатися в комунікаційну роботу з регіонами задля реалізації політики у соціальній сфері.

“Нам вкрай необхідний зворотній зв’язок, тоді ми будемо знати реальні потреби людини та зможемо робити якісну соціальну політику! Результати нашої роботи мають бути відчутні у кожній оселі”, - резюмувала Марина Лазебна.

Міністерство соціальної політики України

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