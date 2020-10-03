З 7 березня 2020 року вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ

У зв’язку із поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, за наказом командувача Об’єднаних сил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій з 7:00 7 березня 2020 року вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ.

Усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування і, в разі виявлення ознак, схожих на симптоми цього захворювання, до таких осіб будуть застосовані обмежувальні заходи, що спрямовані на захист їх здоров‘я та недопущення занесення інфекції на територію України.

При цьому, громадян України, які мають реєстрацію на підконтрольній уряду України території, у разі підозри на ураження коронавірусною інфекцією, будуть доставляти до визначеного спеціалізованого лікувального закладу. Для цього у кожному КПВВ чергує обладнана машина швидкої допомоги з підготовленим медичним персоналом.

У разі виявлення ознак захворювання у осіб, які слідують з тимчасово окупованих територій та не мають реєстрації на підконтрольній уряду України території, таким особам не буде наданий дозвіл на прохід (проїзд) через КПВВ.

Громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території, командування Об’єднаних сил закликає без крайньої потреби не відвідувати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

Повідомляємо, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях російсько-окупаційні адміністрації не зможуть взяти ситуацію під контроль через гостру нестачу кваліфікованого медичного персоналу та спеціалізованого обладнання і медикаментів.

Адміністрація Державної прикордонної служби України