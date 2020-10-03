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Усі пенсіонери отримають у 2020 році індексовані пенсії, - Марина Лазебна

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«Близько 11 мільйонів пенсіонерів обов’язково отримають підвищення до пенсій у цьому році», - про це Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

Міністр зазначила, що підвищення буде здійснене протягом року, робота у цьому напрямку вже ведеться.

У 2017 році у пенсійному Законі була вилучена норма, що індексація пенсій проводиться з 1 березня. На думку Міністра, необхідно повернути відповідну норму задля того, щоб кожен пенсіонер знав, що кожного року, саме з 1 березня така індексація відбуватиметься.

Крім того, Міністр зазначила, що на сьогодні існує великий розрив у розмірах пенсій між людьми, які виходять на пенсію зараз та людьми, які вийшли на пенсію 10 або 20 років тому. Тому, ми опрацьовуємо підходи осучаснення пенсій і шукаємо на це можливості. «В пенсійному забезпеченні потрібно відновити соціальну справедливість», - резюмувала Марина Лазебна.

Міністерство соціальної політики України

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