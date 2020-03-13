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Мінсоцполітики запропонує оптимальне рішення щодо реформування прожиткового мінімуму, – Марина Лазебна

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Міністерство соціальної політики спільно з народними депутатами України найближчим часом розробить нові підходи до формування прожиткового мінімуму.

Про це Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

„Ми принципово за необхідність перегляду підходів до формування прожиткового мінімуму”, – наголосила Марина Лазебна.

За словами Міністра, прожитковий мінімум – це найбільш значущий показник в соціальній політиці, оскільки на його основі визначається понад 150 різних виплат, допомог, штрафів тощо. Тому збільшення прожиткового мінімуму призводить до їх автоматичного перерахунку та необхідності вишукання додаткових видатків бюджетів.

З метою забезпечення комплексного вирішення проблеми прожиткового мінімуму є доцільним вивчити кращий світовий досвід та розробити єдиний підхід щодо оптимізації сфери застосування прожиткового мінімуму як основного показника боротьби з бідністю.

Міністерство соцiальної політики України

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