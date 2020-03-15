Уряд тимчасово заборонив в'їзд в Україну іноземців та закрив міжнародне регулярне пасажирське сполучення

На виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 14 березня ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України COVID-19.

Документом передбачено:

- тимчасово закрити з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного регулярного пасажирського сполучення (за виключенням низки категорій громадян);

- тимчасово заборонити з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

Цим документом також Міністерству закордонних справ доручено проінформувати про зазначені обмеження дипломатичних представників іноземних держав в Україні, а також закордонні дипломатичні установи.

Крім того, на засіданні Уряд уповноважив заступника Міністра охорони здоров’я, головного санітарно-епідеміологічного лікаря України на здійснення окремих повноважень. А саме: щодо епідеміологічного нагляду (спостереження), запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій. Також доручено визначити уповноважених осіб, які виконуватимуть функції головних державних санітарних лікарів у регіонах.

Рішення прийнято з урахуванням зауважень.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України