Наявність заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги не вплине на отримання пільг і субсидій

Громадяни отримуватимуть нараховані пільги та субсидії, незважаючи на наявність поточної заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко 16 березня 2020 року на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, що відбувся у прес-центрі Уряду.

”Рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право одержання призначених субсидій протягом терміну їх отримання, тобто до завершення поточного опалювального періоду”, - пояснив заступник Міністра.

Віталій Музиченко поінформував, що наявність простроченої понад два місяці заборгованості впливає на право одержання субсидії на наступний період їх отримання, що визначатиметься, починаючи з травня поточного року. Таким чином, важливо, щоб у травні цього року у одержувачів пільг та субсидій була відсутня прострочена понад два місяці заборгованість, сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн).

Також заступник Міністра акцентував увагу на тому, що для оплати ЖКП не обов’язково особисто відвідувати відділення банків та Укрпошти, утворюючи черги та скупчення людей. На сьогодні існує декілька варіантів оплати послуг, які дозволяють зробити це дистанційно, зокрема використовуючи онлайн-банкінг та Інтернет.

”Звертаємось до рідних та близьких пенсіонерів, осіб похилого віку та маломобільних категорій населення з проханням допомогти Вашим бабусям, дідусям, мамам, татам оплатити комунальні послуги без відвідування відділень банків та Укрпошти або зробити це за них”, - резюмував Віталій Музиченко.

Міністерство соцiальної політики України