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Соціальні служби нададуть необхідну допомогу людям похилого віку

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Самотнім людям похилого віку, які перебувають на соціальному обслуговуванні, буду надані усі необхідні соціальні послуги.

Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко 16 березня 2020 року на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, що відбувся у прес-центрі Уряду.

«Мінсоцполітики вже дало відповідні доручення органам виконавчої влади на місцях щодо роботи територіальних центрів соціального обслуговування населення», - зазначив Віталій Музиченко.

За словами заступника Міністра, працівники соціальних служб, зокрема, нададуть допомогу самотнім громадянам похилого віку із оплатою рахунків за житлово-комунальні послуги.

Міністерство соцiальної політики України

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