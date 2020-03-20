«Для забезпечення протиепідемічного режиму у підрозділи Об’єднаних сил організовано постачання медичних масок, захисного одягу, обладнання та засобів для дезінфекції, лікарських засобів, швидких лабораторних тестів для діагностики COVID-19, а також медичної апаратури та приладів для інтенсивної терапії на випадок розвитку ускладнень від даної хвороби», — повідомляє прес-центр ООС.

«Так, за підтримки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій Об’єднаним силам передано 16 тисяч медичних масок. Найближчим часом очікується надходження такої допомоги і від благодійних організацій.

Варто зазначити, що на сьогодні у складі Об’єднаних сил є 4 військових мобільних госпіталі, де підготовлено до прийому контактних осіб ізолятори загальною місткістю до 200 ліжок. Наразі в Маріуполі додатково розгортаються 35 ліжок в інфекційних боксах військового мобільного госпіталю на випадок масового надходження хворих на коронавірус. Для проведення інтенсивної терапії у військових мобільних госпіталях є 24 апарати штучної вентиляції легень», — йдеться у повідомленні.

В мобільних госпіталях кожних два тижні проводяться навчання щодо роботи у випадку виявлення COVID-19. Тренування проходять всі, хто може буде причетним до транспортування, ізоляції, приймання та лікування хворих. Це, зокрема, медичний персонал госпіталів, військових частин, водії санітарного транспорту, екіпажі вертольотів.

На сьогодні серед військовослужбовців Об’єднаних сил випадків COVID-19 не зареєстровано.

У військових підрозділах та серед цивільного населення проводиться роз’яснювальна робота про заходи перестороги та толерантного ставлення до хворих на COVID-19 або осіб з підозрою на захворювання.

Міністерство оборони України