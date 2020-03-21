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За несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг штрафів чи скасування субсидій не буде, – Марина Лазебна

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Українцям не будуть нараховувати пені та штрафи за невчасну сплату за житлово-комунальні послуги. Крім того, субсидії та усі види соціальної допомоги, термін дії яких закінчується, перепризначать автоматично. Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Міністр звернулася до пенсіонерів і громадян, які отримують субсидії та соціальні виплати, на період карантину залишатися вдома та не відвідувати відділення Пенсійного фонду, банків, органи соціального захисту населення. "В Україні понад 40 тисяч соціальних працівників, які пройшли відповідне навчання й отримали інструкції щодо алгоритму дій в умовах запровадженого карантину, готові надавати необхідну допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Зокрема в областях формуються списки щодо доставки одиноким пенсіонерам ліків та продуктових наборів, допомоги з оплатою житлово-комунальних послуг тощо", - повідомила Міністр.

За словами Марини Лазебної, сьогодні перед соціальними працівниками стоять нові завдання та виклики, на які вони оперативно й професійно реагують, надаючи допомогу соціально вразливим категоріям населення.


Довідково:

При виникненні запитань щодо отримання соціальних виплат, пенсій, субсидій громадяни можуть звертатися на Урядову "гарячу" лінію за телефоном 15-45 та до контакт-центру Пенсійного фонду - 0 800 503 753.

Міністерство соцiальної політики України

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