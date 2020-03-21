Соціальний захист пенсіонерів посилюється, - Марина Лазебна

Уряд посилює матеріальне забезпечення та збільшує програму підтримки пенсіонерів та людей з інвалідністю. Про це Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Зокрема, Міністр зазначила, що з 1 квітня людям похилого віку, розмір пенсій яких становить менше 5 тисяч гривень, соціальним пенсіонерам та особам з інвалідністю буде виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 1 тисячі гривень. Також, що важливо, з травня заплановано провести індексацію усіх пенсій

Міністерство соцiальної політики України