Мінсоцполітики та мережа магазинів АТБ розпочинають проект із забезпечення вразливих верств населення продуктами харчування

Міністерство соціальної політики підтримало ініціативу Національної мережі продуктових магазинів АТБ і спільно з обласними та Київською міською державними адміністраціями розпочинає реалізацію проекту із забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктовими наборами у період карантину у зв’язку із коронавірусною інфекцією COVID-19.

Продуктові набори планується надавати одиноким особам: віком понад 80 років, громадянам похилого віку, які потребують догляду, та особам з інвалідністю.

За попередніми розрахунками соціальним проектом буде охоплено понад 1 мільйон громадян.

«В умовах глобальної економічної кризи та поширення коронавірусної інфекції надзвичайно важливим є те, що влада та бізнес об’єднують свої зусилля в підтримці вразливих категорій населення», - зазначила Міністр і закликала соціально відповідальний бізнес приєднуватися до допомоги людям, які за нинішніх обставин найбільше її потребують.

Міністерство соцiальної політики України