У період карантину всі соціальні програми будуть виконуватися, - Міністр соціальної політики

23 березня під час онлайн-брифінгу Міністр соціальної політики України Марина Лазебна озвучила основні кроки Уряду щодо посилення соціального захисту громадян в умовах світової економічної кризи та поширення епідемії коронавірусу.

Програма житлових субсидій буде розширена

«Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій… Більш того, ми в умовах карантину посилюємо цей напрям роботи», - зазначила Марина Лазебна.

За словами Міністра, на засідання Уряду буде винесено рішення щодо встановлення компенсації додаткових витрат для 3 млн домогосподарств, які на сьогодні отримують субсидію на оплату окремих комунальних послуг в період карантину. «Це буде зроблено шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою. Це робиться для того, щоб компенсувати збільшені витрати сімей під час перебування вдома в період карантину. В середньому це буде близько 300 грн», - сказала Марина Лазебна.

Також, за її словами, буде спрощено порядок надання субсидій для людей, які втратять роботу в період карантину.

Водночас Міністр наголосила, що Уряд гарантує, що на час карантину штрафні санкції не будуть застосовуватися при утворенні заборгованості за комунальні послуги.

«Це вже прийнято на рівні закону, ми його продублюємо в рішенні Уряду та дамо відповідні доручення органам місцевого самоврядування його контролювати. Це робиться для того, щоб пенсіонери, які є в зоні ризику, максимально перебували вдома», - зазначила вона.

Турбота про пенсіонерів

Марина Лазебна повідомила, що з квітня буде виплачено по 1 тисячі гривень більше мільйона пенсіонерам, які отримують пенсію до 5 тис. грн.

Також, за її словами, з травня Уряд розпочне індексацію трудових пенсій на 11%, після якої гарантоване підвищення отримають 7 млн пенсіонерів. Одночасно з травня буде встановлено щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 грн для 1,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років.

«І цю доплату, і індексацію пенсій Пенсійний фонд проводить автоматично, тому нікуди і нікому звертатися не потрібно», - наголосила Марина Лазебна.

Крім того, вона повідомила, що на сьогодні Міністерство розробляє проект «Допомога літній людині», щоб перевести максимально пенсіонерів на банківські картки, що дасть їм змогу здійснювати оплати за компослуги, покупки ліків, харчів тощо.

Також Мінсоцполітики та соціально відповідальний бізнес створили онлайн платформу для допомоги літнім людям та людям з інвалідністю із доставки ліків та продуктів харчування.

Міністр наголосила, що і Уряд, і Міністерство, і 40 тис. соціальних працівників дбають про те, щоб в умовах карантину громадяни отримували необхідні соціальні послуги.